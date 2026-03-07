نتنياهو يتوعد لبنان : مستمرون في تغيير الشرق الأوسط وإزالة التهديدات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إسرائيل باتت قوة إقليمية قادرة على ردع خصومها، مؤكداً أن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.

وفي خطاب متلفز، أوضح نتنياهو أن إسرائيل تمكنت خلال الفترة الماضية من توجيه ضربات قاسية لخصومها، مشيراً إلى استهداف قيادات إيرانية بارزة وتدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. كما تعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران حتى إزالة ما وصفه بالتهديدات التي تمثلها.

وأشار نتنياهو إلى أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابه، وأن الأخير أكد له آنذاك ضرورة العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، موجهاً الشكر لواشنطن على دعمها.

وفي رسائل مباشرة إلى لبنان، حمل نتنياهو الحكومة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح حزب الله، محذراً من أن عدم اتخاذ هذه الخطوة قد يقود إلى تداعيات خطيرة. كما وجه تحذيراً لعناصر الحزب، داعياً من يضع سلاحه إلى الاستسلام، ومشيراً إلى أن من يفعل ذلك لن يتعرض للأذى.

وأكد نتنياهو في ختام كلمته أن الحرب ستستمر بقوة حتى تحقيق أهدافها وإزالة ما تعتبره إسرائيل تهديدات لأمنها.