مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

أثار الجدل حول نسب مشاهدة مسلسلات موسم رمضان حالة من الجدل بين صُنّاع الدراما، بعد تبادل تصريحات بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد بشأن العمل الأعلى مشاهدة.

وكان سامي قد أكد عبر منشورات على مواقع التواصل أن مسلسل «الست موناليزا» تصدّر المشاهدات طوال فترة عرضه، مشيرًا إلى أنه احتل المركز الأول على منصة «شاهد».

في المقابل، نشر عمرو سعد تقارير قال إنها معتمدة تؤكد تصدر مسلسله «إفراج» نسب المشاهدة، منتقدًا ما وصفه بالتقارير غير الدقيقة.

ورد سامي لاحقًا مهنئًا سعد بوجود مسلسله ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، مع التأكيد على أهمية الشفافية في إعلان الأرقام الحقيقية.

