مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

أشاد نادي مانشيستر سيتى بالأداء المميز الذي قدمه النجم المصري عمر مرموش عقب قيادته الفريق للفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزى ، ليحجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي.

مباراة قوية على ملعب سانت جيمس بارك

احتضن ملعب سانت جيمس بارك المواجهة التي بدأت بإثارة مبكرة، حيث نجح لاعب نيوكاسل في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقائق الأولى من اللقاء، ليضع مانشستر سيتي تحت الضغط مبكرًا.

عودة السيتي قبل نهاية الشوط الأول

لم يتأخر رد فريق المدرب كثيرًا، حيث تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 39 بتسديدة غير تقليدية أعادت المباراة إلى نقطة البداية ومنحت السيتي دفعة معنوية كبيرة قبل نهاية الشوط الأول.

مرموش يتألق ويحسم المواجهة

ومع بداية الشوط الثاني، واصل عمر مرموش تألقه اللافت، حيث سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، مستغلًا تمريرة مميزة ليسدد كرة قوية من مسافة قريبة داخل الشباك.

ولم يكتف النجم المصري بذلك، بل عاد ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من مسافة تقدر بنحو 25 ياردة، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أرقام مميزة للنجم المصري

وأشار الموقع الرسمي لمانشستر سيتي إلى أن مرموش يملك سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام نيوكاسل، إذ رفع رصيده إلى سبعة أهداف في شباك الفريق خلال 13 شهرًا، في رقم يعكس تألقه المستمر أمام هذا المنافس.

وبهذا الانتصار، واصل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بثقة كبيرة، بينما خطف مرموش الأضواء بعدما لعب دور البطولة في تأهل فريقه، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 73 وسط إشادة واسعة من جماهير السيتي.