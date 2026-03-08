رحيل علاء عبدالعال عن تدريب غزل المحلة.. والنحاس البديل

أعلنت إدارة نادي غزل المحلة رسميًا رحيل المدرب علاء عبد العال عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد انتهاء الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء القرار عقب تعادل الفريق السلبي مع فاركو في الجولة الـ21 من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب استاد المحلة.



ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي للفريق، وهو ما دفع الإدارة إلى مراجعة الأداء الفني للفريق واتخاذ قرار التغيير من أجل تحسين النتائج في الدور الثاني. عبد العال قاد الفريق خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتمكن من تحقيق استقرار النتائج بما يتماشى مع طموحات النادي والجماهير.



التعادل مع فاركو ينهي مرحلة الدور الأول

اختتم غزل المحلة الدور الأول من الدوري المصري الممتاز بمواجهة صعبة أمام فاركو، حيث انتهت المباراة بدون أهداف. شهدت المباراة تبادلاً للسيطرة بين الفريقين، لكن غياب الفعالية الهجومية لدى اللاعبين حال دون تسجيل أي أهداف.

هذا التعادل رفع رصيد غزل المحلة إلى عدد معين من النقاط (يمكن إضافة الرقم إذا توفّر)، مما يضع الفريق في موقف حساس على سلم ترتيب الدوري ويجعل مهمة تحسين الأداء في الدور الثاني أكثر إلحاحًا.



إدارة غزل المحلة تبحث عن خليفة

في ضوء رحيل عبد العال، بدأت إدارة النادي في التواصل مع عدد من المدربين لتولي القيادة الفنية للفريق في الدور الثاني. وتأتي أبرز الاتصالات مع المدرب عماد النحاس، المعروف بخبرته في الدوري المصري وقدرته على إعادة الفرق لمستوى تنافسي مرتفع.

من المتوقع أن تعلن الإدارة عن اسم المدير الفني الجديد قريبًا، على أن يتولى مهام الإعداد والاستعداد للدور الثاني من الدوري، بما في ذلك تطوير الجانب الفني وتحسين النتائج وتجاوز فترة التعثر الأخيرة للفريق.

إدارة النادي أكدت أن الهدف الرئيسي هو ضمان استقرار الفريق فنيًا وإعادة غزل المحلة لمستواه المعروف، مع الحفاظ على قاعدة جماهيرية متحمسة لمساندة الفريق في المنافسات القادمة.