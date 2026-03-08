8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 8 شهداء وإصابة 4 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي تفاحتا وجبال البطم جنوبي البلاد، في سلسلة غارات متواصلة تشكل عدوانًا على لبنان.

كما أفادت الأنباء بوقوع قصف إسرائيلي استهدف فندقًا في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر أمني، مقتل شخصين على الأقل في استهداف شقة داخل فندق بالعاصمة بيروت.

على الناحية المقابلة، أفادت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي بصدور إنذارات صوتية في مدينة نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي، وكذلك في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية إن هناك تعليمات بإعادة الإسرائيليين من الإمارات فور فتح المجال الجوي، في ضوء الوضع الأمني الحالي.