الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ممدوح عباس
ممدوح عباس
رباب الهواري

تحدّث أيمن يونس عبر راديو ON عن الدور الحاسم الذي لعبه ممدوح بيه عباس في إنقاذ نادي الزمالك من أزمة مالية حادة بعد سحب أرض أكتوبر، والتي وضعت الفريق على حافة الانهيار.

ووصف يونس ممدوح بيه بأنه "رجل المهمات الصعبة"، لأنه تدخل في الوقت المثالي لإنقاذ النادي وإعادة الروح له.

دعم مالي شامل للفريق

اجتمع ممدوح بيه عباس مع مجلس إدارة الزمالك ووضع شرطًا واضحًا: صرف أي مبلغ من جنيه إلى مليار بشرط أن يرى الزمالك يحقق الدوري وينجح في البطولات الأفريقية، وصولًا إلى كأس العالم للأندية مثل الأهلي. ومنذ ذلك الحين، قام بدفع مرتبات اللاعبين، بما في ذلك بيزيرا وشيكوبانزا، وسدد أقساط باقي اللاعبين، وقدم مكافآت استثنائية بعد كل فوز، مما أعاد الحافز والروح القتالية داخل الفريق.

دعم فني واستراتيجي

لم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، بل كان ممدوح بيه عباس على تواصل مباشر مع اللاعبين، حيث عقد اجتماعات مع عبدالله السعيد ووعد بتنفيذ كل مطالب الفريق لضمان أداء عالمي في كل مباراة. وأكد أيمن يونس أن استمرار هذه المكافآت في الدور الثاني سيضاعف الأداء لتحقيق أهداف جمهور الزمالك وطموحاته الكبرى.

تسوية الديون والقضايا

كما أعلن يونس أن ممدوح بيه عباس سيقوم بتسوية 11 قضية قائمة وتسديد جميع ديون النادي لدى الفيفا، مما يعكس التزامه الكامل بإنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية.

وأشار أيمن يونس إلى أن الزمالك ليس ناديًا فقيرًا كما يدعي البعض، بل غني بأبنائه المخلصين مثل ممدوح بيه عباس. وأكد أن رئاسة شرفية لا تكفيه، وأنه يستحق تمثالًا على بوابة النادي مثل صالح سليم، لأنه ساهم في إعادة النادي إلى مكانته التاريخية ورفع روحه القتالية والرياضية.

