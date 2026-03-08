أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر فبراير الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها 56725 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 0.8%عن الشهر السابق .

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20598سيارة ‏ملاكي بنسبة ارتفاع 2.37%عن الشهر السابق من ضمنهم 17954 سيارة موديل 2026 .‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا في السوق المحلي لشهر فبراير :

1- نيسان صني

تاتي السيارة نيسان صني ‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة ‏قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران‎، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي .

أما عن سعر السيارة نيسان صني، فتاتي :

- فئة Baseline مانيوال بسعر 645,000 جنيه

‏- فئة Baseline أوتوماتيك بسعر 690,000‏ جنيه

‏- فئة A/T / plusبسعر 745,000 ‏جنيه

‏- فئة Super Saloonبسعر 765,000‏ جنيه

2- أم جيZS ‎‏

تأتي ‏ السيارة أم جي ZS،بمحرك 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 119-120 حصان وعزم 150-180 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة CVTأو 4 سرعات أوتوماتيك، استهلاك اقتصادي للوقود 5.7 - 5.8 لتر/100كم .

أما عن سعر السيارة أم جي ‏ZS‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Comfortبسعر 929,990 جنيه

‏- فئة Comfort / ACCبسعر 1,015,000 جنيه

‏- فئة Luxuryبسعر 1,040,000 جنيه

3- هيونداي النترا

تأتي السيارة هيونداي النترا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، عزم 155 نيوتن متر أو 2 لتر 147 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في AD، أو CVT/DCT في CN7، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي 12-20 كم/لتر.

أما عن سعر السيارة هيونداي النترا، فتاتي : ‏

‏- فئة Smartبسعر 925,000 جنيه

‏- فئة Modernبسعر 1,015,000 جنيه

‏- فئة Modern Sunroofبسعر 1,025,000 جنيه

‏- فئة Top Lineبسعر 1,120,000 جنيه

4- شيرى اريزو 5

تاتي السيارة شيري أريزو 5، بمحرك 1.5 لتر يولد 114-115 حصانًا وعزم دوران 141-143 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT، تستهلك حوالي 7 لتر/100 كم.

أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 ‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Baseline‏ ‏مانيوال بسعر 655,000 جنيه

‏- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه

‏- فئة HIGHLINEبسعر 735,000 جنيه

5- جيتور ‏داشينج ‏

تاتي السيارة جيتور داشينج، بمحركين المحرك الأول 1.5 لتر تيربو، 4 أسطوانات، يولد قوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، و المحرك الثاني 1.6 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيكDCT بـ ‎7‎‏ ‏سرعات.

أما عن سعر السيارة جيتور ‏داشينج ‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Comfort بسعر 1,155,000 جنيه

‏- فئة Luxury 1500سي سي بسعر 1,250,000 جنيه

‏- فئة Luxury 1600سي سي بسعر 1,415,000 جنيه