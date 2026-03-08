قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
كريم عاطف

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر فبراير الماضي، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ‏ترخيصها وكان عددها 56725 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 0.8%عن الشهر السابق .

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20598سيارة ‏ملاكي بنسبة ارتفاع 2.37%عن الشهر السابق من ضمنهم 17954 سيارة موديل 2026 .‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا في السوق المحلي لشهر فبراير :

1- نيسان صني 

تاتي السيارة نيسان صني ‏ بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة ‏قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران‎، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، دفع أمامي .

أما عن سعر السيارة نيسان صني، فتاتي : 

- فئة Baseline مانيوال بسعر 645,000 جنيه

‏- فئة Baseline أوتوماتيك بسعر 690,000‏ جنيه

‏- فئة A/T / plusبسعر 745,000 ‏جنيه

‏- فئة Super Saloonبسعر 765,000‏ جنيه

2- أم جيZS ‎‏

تأتي ‏ السيارة أم جي ZS،بمحرك 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 119-120 حصان وعزم 150-180 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة CVTأو 4 سرعات أوتوماتيك، استهلاك اقتصادي للوقود 5.7 - 5.8 لتر/100كم .

أما عن سعر السيارة أم جي ‏ZS‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Comfortبسعر 929,990 جنيه

‏- فئة Comfort / ACCبسعر 1,015,000 جنيه

‏- فئة Luxuryبسعر 1,040,000 جنيه

3- هيونداي النترا

تأتي السيارة هيونداي النترا بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 127.5 حصان، عزم 155 نيوتن متر أو 2 لتر 147 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في AD، أو CVT/DCT في CN7، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي 12-20 كم/لتر.

أما عن سعر السيارة هيونداي النترا، فتاتي : ‏

‏- فئة Smartبسعر 925,000 جنيه

‏- فئة Modernبسعر 1,015,000 جنيه

‏- فئة Modern Sunroofبسعر 1,025,000 جنيه

‏- فئة Top Lineبسعر 1,120,000 جنيه

4- شيرى اريزو 5 

تاتي السيارة شيري أريزو 5، بمحرك 1.5 لتر يولد 114-115 حصانًا وعزم دوران 141-143 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT، تستهلك حوالي 7 لتر/100 كم.

أما عن سعر السيارة شيرى اريزو 5 ‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Baseline‏ ‏مانيوال بسعر 655,000 جنيه

‏- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه

‏- فئة HIGHLINEبسعر 735,000 جنيه

5- جيتور ‏داشينج ‏

تاتي السيارة جيتور داشينج، بمحركين المحرك الأول 1.5 لتر تيربو، 4 أسطوانات، يولد قوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، و المحرك الثاني 1.6 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيكDCT  بـ ‎7‎‏ ‏سرعات.

أما عن سعر السيارة جيتور ‏داشينج ‏، فتاتي : ‏

‏- فئة Comfort  بسعر 1,155,000 جنيه

‏- فئة Luxury 1500سي سي بسعر 1,250,000 جنيه

‏- فئة Luxury 1600سي سي بسعر 1,415,000 جنيه

المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى السيارات الملاكي أكثر 5 سيارات مبيعا نيسان صني أم جيZS هيونداي النترا شيرى اريزو 5 جيتور داشينج

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

الشمس

أسرار جديدة عن قلب الشمس.. تغيرات خفية يكتشفها العلماء بعد 40 عاما من المراقبة

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

