الصين تستنكر حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على إيران: يجب احترام سيادة الدول
إحباط وتدمير 3 مسيرات استهدفت مدينة الرياض .. وأخرى بحقل «شيبة»
هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»
رسالة دعم من إمام عاشور لـ كريم فؤاد: «ترجع بالسلامة يا حبيبي»
إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم .. تعرّف عليها
من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة
الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك
العشر الأواخر.. الإفتاء توضح كيف نتهيأ لاستقبالها
إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة
أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
رياضة

هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي

كريم فؤاد
كريم فؤاد
محمد بدران   -  
علا محمد

حرص أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم ومساندة زميله كريم فؤاد بعد تأكد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وكتب زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "ربنا يرجعك بألف سلامة، وإن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول".

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

احمد سيد زيزو الأهلي كريم فؤاد المقاولون العرب الزمالك الدوري المصري الممتاز

