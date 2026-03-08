خبير ألماني يُحدّد طريقة علاج كريم فؤاد بالأهلي بعد إصابته في الرباط الصليبي

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن إصابة اللاعب كريم فؤاد خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

وأوضح جاب الله أن الأشعة التي أُجريت للاعب أظهرت وجود قطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لتحديد أفضل خطة علاجية لتقليل فترة غيابه عن المباريات.

التشاور مع الخبير الألماني

وأشار طبيب الفريق إلى أن التقرير الطبي والأشعة تم إرسالهما إلى الخبير الألماني الذي أجرى كريم فؤاد الجراحة السابقة معه، وذلك للتشاور بشأن أفضل طريقة للعلاج. ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي قد تساهم في سرعة التعافي وتقليص مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

تحديد خطة العلاج

تعتمد الخطة العلاجية على مدى شدة القطع الجزئي في الرباط الصليبي، حيث يدرس الفريق الطبي إمكانية الجمع بين العلاج الطبيعي والتدخل الجراحي المحدود إذا لزم الأمر. وأكد الدكتور جاب الله أن الهدف الأساسي هو عودة كريم فؤاد سريعًا إلى صفوف الفريق بأمان، مع الحفاظ على استقرار الركبة ومنع أي مضاعفات قد تؤثر على مستقبله الرياضي.

متابعة مستمرة وتفاؤل بالعودة

سيخضع كريم فؤاد لمتابعة طبية دقيقة خلال الأسابيع المقبلة، تشمل جلسات علاج طبيعي مكثفة وفحوصات دورية لمراقبة تحسن حالته. وأكد الجهاز الطبي أن هناك تفاؤلًا بتحسن وضع اللاعب بشكل ملحوظ، مما قد يسمح له بالعودة للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن، شريطة الالتزام بالخطة العلاجية الموصى بها.