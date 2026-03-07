قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

فول
فول
اسماء محمد

هنتسحر ايه النهاردة .. يتردد هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نعرض لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

فول بالعصفر 

نعرض لكم طريقة عمل فول بالعصفر من خلال خطوات الشيف مروة مهنى.

المقادير

فول مدمس

 كمون

 ثوم مفروم

 زيت زيتون

 ملح 

فلفل اسود 

 كمون

 عصفر

 كركم

للتقديم:

 خبز بيتا

طريقة عمل فول بالعصفر

اضيفي الزيت للفول وتبلي بالملح والفلفل الأسود اضيفي الثوم المفروم والكمون والكركم والعصفر.

اخفقي المكونات بالخلاط اليدوى ويقدم.

طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي

نعرض لكم طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

المقادير:

 عجينة طعمية

 جبنة كريمي مكعبات

 سمسم

 كزبرة حصى مجروشة

 زيت للقلي

طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي

ضعي عجينة طعمية في بوله واعجنيها  بيدك ثم خوي جزء منها وافرديه وضعي عليه الجبنة الكريمي.

اضيفي عجينة الطعمية على الوجهه مرة أخرى مع تشكيلها ثم ضعي سمسم وكزبرة حصى مجروشة على الوجهه واخفظى الأقراص في الفريزر حتى التجمد.

اضيفي أقراص الطعمية في الزيت للقلي حتي تنضج.

