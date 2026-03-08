السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن عملية تصدي ناجحة لقصف إيراني كان يستهدف المقدرات والمؤسسات في المملكة.

وذكرت الوزارة أنه اعترضت ودمرت 8 مسيرات بعد دخولها للمجال الجوي للبلاد.

فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية بإصابة شخص ووقوع أضرار بمحال تجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام بالعاصمة المنامة.

وجرى تأكيد مرئي لإصابة مباشرة بهدف في المنامة بالبحرين.



وفي موقع آخر، فجرة توثيق مشهد للحظة استهداف أحد القواعد العسكرية الأمريكية في أربيل بالعراق.

كما وتصاعد أعمدة الدخان عقب سقوط مسيرة قرب مبنى الأمم المتحدة في السليمانية بإقليم كردستان العراق.