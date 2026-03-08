الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد

أكد محمد رائف رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي الأسماعيلي، أن الإسماعيلي سيطلب الحصول على قرض مالي من وزارة الرياضة من اجل حل أزمات النادي.

وقال رائف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: زيارة وزير الشباب والرياضة للإسماعيلي تعكس اهتمام القادة السياسية بشؤون النادي.



وأضاف: وزير الشباب والرياضة التقى الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي بعد الخسارة امس امام المصري.

وتابع: وزير الشباب والرياضة أكد على الوقوف بجانب الإسماعيلي ومحاولة حل الأزمات اهمها فك القيد و حل ازمة المديونيات

واكمل: محافظة الإسماعيلية تدعم النادي الإسماعيلي مادياً ولن نستطيع العمل بدون دعم المحافظة المادي.

واختتم: سنقترض مبلغ مالي من وزارة الشباب والرياضة من اجل فك القيد .. ونسعي لابرام تعاقدات جديدة.