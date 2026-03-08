ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي

كشف نادي نيس الفرنسي عن تعرض محمد عبد المنعم مدافع الفريق لإصابة جديدة في عضلات الفخذ الداخلية ولكنها ليست مقلقة ومن المرجح أن يعود قريبًا.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "نادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم تعرض لإصابة جديدة في عضلات الفخذ لكنها بسيطة وسوف يعود لصفوف الفريق قريبًا جدًا"

محمد عبد المنعم ينتظر ظهوره الأول بعد غياب طويل

وكان قد تعافى محمد عبد المنعم من الإصابة التي لحقت به في أبريل الماضي في الرباط الصليبي، قبل أن يعود ويشارك في مباراة ودية لفريقه أمام فريق جراس أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث كان يعاني من إصابة قطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل 2025.

وما زال ينتظر الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس ظهوره الأول في الدوري الفرنسي بعد غياب حوالي 11 شهرًا عن الملاعب.