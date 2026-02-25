نيس يحتفي بعودة محمد عبد المنعم بعد تعافيه من الإصابة

احتفى نادي نيس الفرنسي بعودة مدافعه المصري محمد عبد المنعم إلى الملاعب، بعد مشاركته الأولى عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في أبريل 2025، بنهاية الموسم الماضي، ما تسبب في غيابه لأكثر من 300 يوم قبل أن يسجل ظهوره الأول في مباراة ودية أمام فريق جراس.

وعبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، أعرب نيس عن سعادته بعودة اللاعب، مؤكدًا دعمه له بعد رحلة التأهيل، برسالة جاء فيها: “سعداء برؤيتك مرة أخرى ترتدي هذا القميص”.

ويأمل المدافع المصري في استعادة جاهزيته سريعًا من أجل العودة إلى مستواه المعهود، تمهيدًا للانضمام إلى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحتل نيس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بعدما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكهم 43 هدفًا خلال 23 جولة.