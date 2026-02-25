أحمد دويدار يشيد بدور جون إدوارد: شايل شيلة مش بتاعته

أشاد أحمد دويدار نجم الكرة المصرية السابق، بتجربة جون إدوارد المدير الرياضى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "حابب افكركم اني جون ادوارد هوه اللي جاب أحمد ربيع وخوان بيزيرا محرزين الأهداف في ماتش Zed والراجل شايل شيله مش بتاعته".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.