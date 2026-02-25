مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث المآسوية بعد ان شعر هيما (احمد مالك) ان حلم احتراف الكورة اصبح سراب خاصة بعد خداع دكتور فوزي (خالد كمال) له.

ويبدأ يفكر هيما فى بيع سيارة والد احلام (هدي المفتى) لينقذها حتى تجري العملية لكن الأمر يزاد صعوبة بعد تدخل دكتور فوزي فى وقف الامر ، ويقرر هيما فى النهاية ان يستجيب لعرض دكتور فوزي ويبيع قرنيته ويصيب بالعمي مقابل انقاذ احلام.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.