عاجل
نائب الرئيس الأمريكي يلتقي بوزير خارجية الإمارات في واشنطن
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث المآسوية بعد ان شعر هيما (احمد مالك) ان حلم احتراف الكورة اصبح سراب خاصة بعد خداع دكتور فوزي (خالد كمال) له.

  • ويبدأ يفكر هيما فى بيع سيارة والد احلام (هدي المفتى) لينقذها حتى تجري العملية لكن الأمر يزاد صعوبة بعد تدخل دكتور فوزي فى وقف الامر ، ويقرر هيما فى النهاية ان يستجيب لعرض دكتور فوزي ويبيع قرنيته ويصيب بالعمي مقابل انقاذ احلام.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:
نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.

أبطال مسلسل سوا سوا مسلسل “سوا سوا” احمد مالك

