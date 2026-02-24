مسلسل سوا سوا الحلقة 8.. خالد كمال يبتز أحمد مالك حتى ينقذ هدى المفتي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث المؤلمة بين هيما ودكتور فوزى وبدء تدهور الحالة الصحية لأحلام اثناء علاجها بجلسات الكيماوي.

وعلم عظيمة (احمد عبد الحميد) ورباب (فاطمة عادل) بأن احلام (هدي المفتى) مصابة بالسرطان وتحتاج لآجراء عملية جراحية كبيرة مقابل مبلغ مالي ضخم.

دكتور فوزى (خالد كمال) يخدع هيما ( احمد مالك) بأنه وجد فرصه للتقديم فى اختبارات كرة القدم ولكن بعد ان يذهب للملعب بتفاجيء بدكتور فوزى ويخبىه بأنها خدعة ويبتزه ويطلب منه انه يتبرع بقرنيته مقابل ان ينقذ احلام ويدفع لها تكاليف العملية.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.