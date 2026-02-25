معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس

أعرب معتمد جمال عن سعادته بتحقيق الفوز السادس على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، معتبرًا أن النتائج الأخيرة تعكس حالة الاستقرار الفني والمعنوي التي يعيشها الفريق.

وأوضح المدير الفني أن الانتصارات المتتالية لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل متواصل داخل الملعب وتركيز كبير من اللاعبين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حزنه بسبب الخروج من بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام سيراميكا، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على تصحيح المسار فيما هو قادم.

وأشار معتمد جمال إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال طويلة وتحتاج إلى تركيز في كل مباراة، خاصة أن جميع الفرق تسعى لتحقيق نتائج إيجابية أمام الزمالك.

ويأتي ذلك عقب فوز الزمالك على زد بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة، ليتربع الفريق الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة