قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى: تعرضت للتحر.ش 3 مرات.. أحدها في العمل من منتج

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
محمود محسن

كشفت الفنانة بشرى، عن تعرضها لـ 3 حالات تحرش منذ صغرها، مشيرة إلى أن تجربتها الشخصية كانت من الأسباب وراء مشاركتها في فيلم "6 7 8"، موضحة أن أولى الحوادث وقعت وهي طفلة أثناء استقلالها للميكروباص للذهاب إلى دروسها، حيث حاول رجل التعدي عليها جسديًا، لكنها تمكنت من الصراخ واستنجدت بزميل لها ما ساعدها على النجاة.

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن التجربة كانت صعبة لكنها أعطتها وعيًا بأهمية الحذر في المواصلات العامة منذ سن صغيرة، موضحة أن التعرض للتحرش لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل تكرر في أوقات مختلفة أثناء ذهابها للمعهد أو في الشارع، لكنها دائمًا حاولت حماية نفسها والاعتماد على قدرتها على الهرب والمواجهة.

وأكدت الفنانة بشرى، أن الهدف من مشاركتها في الفيلم كان تسليط الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع، ومخاطبة قضايا التحرش المختلفة التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والعمل، مشددة على أن الفيلم يعكس واقعًا نعيشه، وكنت سعيدة بالمساهمة في طرح هذه القضية عبر الفن، وكشفت عن أن المرة الثالثة التي تعرضت للتحرش في مجال العمل، قائلة: "مرة منتج ومرة صحفي".

الفنانة بشرى حالات تحرش الهرب المواجهة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

محمد صلاح

السعودية الأقرب.. نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح حول مستقبله في أوروبا

مصر والعراق

منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يتعادل مع العراق 1-1 وديا

معتمد جمال

معتمد جمال يكشف أسباب تغيير بيزيرا.. ويحسم موقف عواد وآدم كايد

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد