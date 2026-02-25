بشرى: تعرضت للتحر.ش 3 مرات.. أحدها في العمل من منتج

كشفت الفنانة بشرى، عن تعرضها لـ 3 حالات تحرش منذ صغرها، مشيرة إلى أن تجربتها الشخصية كانت من الأسباب وراء مشاركتها في فيلم "6 7 8"، موضحة أن أولى الحوادث وقعت وهي طفلة أثناء استقلالها للميكروباص للذهاب إلى دروسها، حيث حاول رجل التعدي عليها جسديًا، لكنها تمكنت من الصراخ واستنجدت بزميل لها ما ساعدها على النجاة.

وأضافت بشرى، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن التجربة كانت صعبة لكنها أعطتها وعيًا بأهمية الحذر في المواصلات العامة منذ سن صغيرة، موضحة أن التعرض للتحرش لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل تكرر في أوقات مختلفة أثناء ذهابها للمعهد أو في الشارع، لكنها دائمًا حاولت حماية نفسها والاعتماد على قدرتها على الهرب والمواجهة.

وأكدت الفنانة بشرى، أن الهدف من مشاركتها في الفيلم كان تسليط الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع، ومخاطبة قضايا التحرش المختلفة التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والعمل، مشددة على أن الفيلم يعكس واقعًا نعيشه، وكنت سعيدة بالمساهمة في طرح هذه القضية عبر الفن، وكشفت عن أن المرة الثالثة التي تعرضت للتحرش في مجال العمل، قائلة: "مرة منتج ومرة صحفي".