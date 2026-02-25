ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

حذّر الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، من التأثيرات النفسية المحتملة لبرامج المقالب الترفيهية على الأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى، رغم طابعه الكوميدي، قد يحمل أبعادًا نفسية تتفاوت بين الإيجابية والسلبية بحسب عمر الطفل وطبيعة شخصيته ونوعية المقلب المعروض.

برامج مقالب رمضان ما بين الإيجابيات والسلبيات على الأطفال

وأوضح امين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الانتشار الواسع لبرامج المقالب عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي جعلها من أكثر المواد مشاهدة بين الأطفال، ما يستدعي رقابة أسرية واعية وفهمًا عميقًا لتأثيراتها.

التأثيرات الإيجابية لبرامج المقالب على الأطفال

وأشار الدكتور أحمد أمين إلى أن بعض برامج المقالب قد تترك أثرًا إيجابيًا إذا كانت خفيفة وخالية من التخويف أو الإهانة، ومن أبرز هذه الآثار:

ـ تعزيز حس الدعابة والمرح: الضحك وسيلة مهمة للتفريغ الانفعالي وتحسين الحالة المزاجية للطفل.

ـ تنمية مهارات التفكير والتحليل:

متابعة تسلسل المقلب ومحاولة توقع ردود الفعل قد تعزز قدرة الطفل على فهم المواقف الاجتماعية.

ـ التكيف مع المفاجآت: التعرض لمواقف مفاجئة في إطار آمن يساعد الطفل على تقبل التغيرات غير المتوقعة في الحياة اليومية.

مخاطر نفسية محتملة لبرامج المقالب

في المقابل، شدد خبير العلاقات الإنسانية على أن بعض المحتوى قد يحمل آثارًا سلبية، خاصة إذا تضمن تخويفًا مبالغًا فيه أو خداعًا قاسيًا، ومن أبرز المخاطر:

ـ الشعور بالخوف والقلق: المقالب التي تعتمد على الرعب قد تثير توترًا دائمًا لدى الأطفال، خاصة ذوي الحساسية العالية.

ـ اهتزاز الثقة بالآخرين: مشاهدة مواقف خداع متكررة قد تزرع شعورًا بعدم الأمان أو الشك في المحيطين بالطفل.

ـ تقليد السلوك العدواني: بعض الأطفال قد يحاولون تنفيذ مقالب مشابهة، ما قد يعرضهم أو غيرهم للأذى.

ـ الخلط بين الواقع والخيال: الأطفال دون سن السابعة قد لا يستطيعون التمييز بين المزاح والحقيقة، مما قد يؤدي إلى كوابيس أو اضطرابات نوم.

نصائح لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية

وأكد الدكتور أحمد أمين أن دور الأسرة محوري في توجيه استهلاك الطفل للمحتوى الترفيهي، مشيرًا إلى عدة توصيات مهمة:

ـ اختيار برامج مناسبة للفئة العمرية.

ـ مشاهدة المحتوى مع الطفل وشرح ما يحدث بطريقة مبسطة.

ـ تعليم الطفل الفرق بين المزاح الآمن والمواقف الخطرة.

ـ فتح باب الحوار بعد المشاهدة لمعرفة مشاعر الطفل وتفسير أي مخاوف.

واختتم أحمد امين حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في "الضحك" نفسه، بل في طبيعة الرسالة التي تصل للطفل، مشددًا على أن الترفيه يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الأمان النفسي لا لإثارة القلق.