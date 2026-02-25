قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
آية التيجي

حذّر الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، من التأثيرات النفسية المحتملة لبرامج المقالب الترفيهية على الأطفال، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى، رغم طابعه الكوميدي، قد يحمل أبعادًا نفسية تتفاوت بين الإيجابية والسلبية بحسب عمر الطفل وطبيعة شخصيته ونوعية المقلب المعروض.

برامج مقالب رمضان ما بين الإيجابيات والسلبيات على الأطفال

وأوضح امين في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري،  أن الانتشار الواسع لبرامج المقالب عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي جعلها من أكثر المواد مشاهدة بين الأطفال، ما يستدعي رقابة أسرية واعية وفهمًا عميقًا لتأثيراتها.

التأثيرات الإيجابية لبرامج المقالب على الأطفال

وأشار الدكتور أحمد أمين إلى أن بعض برامج المقالب قد تترك أثرًا إيجابيًا إذا كانت خفيفة وخالية من التخويف أو الإهانة، ومن أبرز هذه الآثار:
ـ تعزيز حس الدعابة والمرح: الضحك وسيلة مهمة للتفريغ الانفعالي وتحسين الحالة المزاجية للطفل.

ـ تنمية مهارات التفكير والتحليل: 

متابعة تسلسل المقلب ومحاولة توقع ردود الفعل قد تعزز قدرة الطفل على فهم المواقف الاجتماعية.

ـ التكيف مع المفاجآت: التعرض لمواقف مفاجئة في إطار آمن يساعد الطفل على تقبل التغيرات غير المتوقعة في الحياة اليومية.

برامج مقالب رمضان ما بين الإيجابيات والسلبيات على الأطفال

مخاطر نفسية محتملة لبرامج المقالب

في المقابل، شدد خبير العلاقات الإنسانية على أن بعض المحتوى قد يحمل آثارًا سلبية، خاصة إذا تضمن تخويفًا مبالغًا فيه أو خداعًا قاسيًا، ومن أبرز المخاطر:

ـ الشعور بالخوف والقلق: المقالب التي تعتمد على الرعب قد تثير توترًا دائمًا لدى الأطفال، خاصة ذوي الحساسية العالية.

ـ اهتزاز الثقة بالآخرين: مشاهدة مواقف خداع متكررة قد تزرع شعورًا بعدم الأمان أو الشك في المحيطين بالطفل.

ـ تقليد السلوك العدواني: بعض الأطفال قد يحاولون تنفيذ مقالب مشابهة، ما قد يعرضهم أو غيرهم للأذى.

ـ الخلط بين الواقع والخيال: الأطفال دون سن السابعة قد لا يستطيعون التمييز بين المزاح والحقيقة، مما قد يؤدي إلى كوابيس أو اضطرابات نوم.

برامج مقالب رمضان ما بين الإيجابيات والسلبيات على الأطفال

نصائح لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية

وأكد الدكتور أحمد أمين أن دور الأسرة محوري في توجيه استهلاك الطفل للمحتوى الترفيهي، مشيرًا إلى عدة توصيات مهمة:

ـ اختيار برامج مناسبة للفئة العمرية.
ـ مشاهدة المحتوى مع الطفل وشرح ما يحدث بطريقة مبسطة.
ـ تعليم الطفل الفرق بين المزاح الآمن والمواقف الخطرة.
ـ فتح باب الحوار بعد المشاهدة لمعرفة مشاعر الطفل وتفسير أي مخاوف.

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

واختتم أحمد امين حديثه بالتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في "الضحك" نفسه، بل في طبيعة الرسالة التي تصل للطفل، مشددًا على أن الترفيه يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الأمان النفسي لا لإثارة القلق.

تأثير برامج المقالب على الأطفال الصحة النفسية للطفل مخاطر برامج المقالب السلوك العدواني عند الأطفال القلق والخوف عند الأطفال تربية الأطفال المحتوى المناسب للأطفال أحمد أمين خبير العلاقات الإنسانية الثقة بالنفس عند الطفل مشاهدة التلفزيون للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

ترشيحاتنا

ضحايا كفر الشيخ

محامي ضحايا كفر الشيخ: اقتحموا منزل الأسرة وقت الإفطار.. زوجة المجني عليه مصابة ويدها مهددة بالبتر.. ونطالب بضبط كل المتورطين

الطفل محمد

أم طفل العلمين المختفي في البحر: والده اصطحبه في فسحة.. وذهب للعب مع أصدقائه ولم يعد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مواصلة ضخ السلع بمنفذ «مستقبل مصر» لتلبية احتياجات المواطنين

بالصور

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد