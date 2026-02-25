متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

يبقى سؤال الوقت الأمثل لتناول الحديد في رمضان من أكثر الاستفسارات التي يطرحها الصائمون في شهر رمضان، خصوصًا لمن يتناولون مكملات الحديد أو يعانون من فقر الدم ونقص الحديد خلال الصيام.

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

وكشف خبراء تغذية أن التوقيت المناسب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على امتصاص الحديد في الجسم، مما يعزز فائدته الصحية ويرفع من مستويات الطاقة.

وكشف موقع Health، بأن هناك عدة خيارات مناسبة لتناول مكملات الحديد أثناء شهر الصيام، وأفضلها:

ـ قبل تناول طعام الإفطار بمدة 30–60 دقيقة:

تناول حبوب الحديد قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة إلى ساعة يُعد من أفضل الأوقات، لأن المعدة تكون أكثر استعدادًا لامتصاص الحديد على معدة شبه فارغة.

ويمكن تحقيق الامر عبر تناول الحديد بمجرد سماع الأذان، والصلاة، ومن ثم نتناول الطعام.

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ـ بعد الإفطار بساعتين:

إذا كان تناول الحديد على الريق يسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي، يمكن أخذه بعد الإفطار بساعتين، مما يسمح للجسم بهضم الطعام أولًا ثم امتصاص المكمل بسهولة أكبر.

ـ قبل السحور بأقل من ساعة:

في حال نسيان الحديد قبل الإفطار أو بعده، يمكن أخذه قبل السحور بحوالي 30–60 دقيقة، على أن يكون مع كأس من الماء أو عصير غني بفيتامين C لتحسين الامتصاص.

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

نصائح مهمة لتحسين امتصاص الحديد

ـ تناوله مع فيتامين C مثل عصير البرتقال أو الليمون يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

ـ الابتعاد عن القهوة والشاي والحليب لفترة قبل وبعد تناول الحديد لأنهم يعيقون امتصاصه.

ـ تجنب تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم أو المكملات التي تحتوي عليه في نفس الوقت، لأن الكالسيوم يتنافس مع الحديد في الامتصاص.

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

لماذا هذا التوقيت مهم؟

وأظهرت دراسات أن تناول الحديد على معدة فارغة يعزز امتصاصه في الجسم مقارنة بأوقات أخرى خلال اليوم، ويساهم ذلك في رفع مستويات الحديد في الدم والتقليل من أعراض الأنيميا (فقر الدم) مثل التعب والضعف العام.