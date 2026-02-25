قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 8 قرى ومناطق في الرياض بكفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ فصل التيار الكهربائي اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويستمر لمدة 3 ساعات، لينتهي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

خريطة فصل الكهرباء 

وفقًا لبيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، يشمل الانقطاع مجموعة من القرى وتوابعها وهي: الحصفة، الرغامة، أبو مصطفى، الرصيف، الضبعة، الوزارية، وبقلولة، بالإضافة إلى محطات الري المطور الواقعة على ترعة بصيص.

وأهابت الوحدة المحلية،  بالمواطنين القاطنين في هذه المناطق، اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال ساعات الانقطاع، مؤكدة أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ فصل الكهرباء

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

ما بين الإيجابيات والسلبيات.. التأثير النفسي لبرامج مقالب رمضان على الأطفال

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

