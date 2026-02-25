اليوم.. فصل الكهرباء عن 8 قرى ومناطق في الرياض بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ فصل التيار الكهربائي اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويستمر لمدة 3 ساعات، لينتهي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

خريطة فصل الكهرباء

وفقًا لبيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، يشمل الانقطاع مجموعة من القرى وتوابعها وهي: الحصفة، الرغامة، أبو مصطفى، الرصيف، الضبعة، الوزارية، وبقلولة، بالإضافة إلى محطات الري المطور الواقعة على ترعة بصيص.

وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين القاطنين في هذه المناطق، اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال ساعات الانقطاع، مؤكدة أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.