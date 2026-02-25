قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي
متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه
كل يوم أبحث في البحر عن ابني| 12 يوما من الدموع والأمل.. صرخة أم تكسر الصمت في مأساة طفل العلمين المفقود
صبحي خليل يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»
الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق
بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
سطو مسلح على زورق بحريني واقتياد بحّارته إلى المياه الإيرانية
مشهد حقيقي في «صحاب الأرض».. طبيب مصري يكشف واقعة مُؤثرة على معبر رفح | فيديو
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مصادرة حقائب دبلوماسية
ثلاث نقاط جديدة.. الزمالك يعلق على صدارته لدوري نايل
مجلس الأمن يدرج 4 من قادة الدعم السريع على قائمة العقوبات
أسلحة نووية.. روسيا تكشف مخططا خطيرا في أوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا
محافظات

عميد «هندسة كفر الشيخ» يُهنئ محمد غلة لفوزه بجائزة الجامعة التشجيعية

عميد هندسة كفر الشيخ
عميد هندسة كفر الشيخ
محمود زيدان

هنأ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على جوائز النشر العلمي.

 وأشاد «هليل» بجهوهم البحثية المتميزة التي أسهمت في تحقيق كلية الهندسة المركز الأول على مستوى الجامعة بـ 254 بحثًا علميًا منشورًا في الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع للعام الجامعي 2025/2026م.

كما هنأ عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ المهندس محمد شعبان غلة، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية، بمناسبة حصوله على جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الهندسية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

 وأعرب عن خالص أمنياته بدوام التوفيق ومزيد من التميز والعطاء العلمي، مؤكدًا حرص الكلية الدائم على دعم البحث العلمي وتحفيز الكفاءات الشابة، بما يُسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الأكاديمية والبحثية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
