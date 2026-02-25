عميد «هندسة كفر الشيخ» يُهنئ محمد غلة لفوزه بجائزة الجامعة التشجيعية

هنأ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على جوائز النشر العلمي.

وأشاد «هليل» بجهوهم البحثية المتميزة التي أسهمت في تحقيق كلية الهندسة المركز الأول على مستوى الجامعة بـ 254 بحثًا علميًا منشورًا في الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع للعام الجامعي 2025/2026م.

كما هنأ عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ المهندس محمد شعبان غلة، المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية، بمناسبة حصوله على جائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الهندسية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن خالص أمنياته بدوام التوفيق ومزيد من التميز والعطاء العلمي، مؤكدًا حرص الكلية الدائم على دعم البحث العلمي وتحفيز الكفاءات الشابة، بما يُسهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الأكاديمية والبحثية.