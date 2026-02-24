ختام 3 برامج تدريبية متخصصة بمياه كفر الشيخ لرفع قدرات العاملين.. صور

شهد اللواء مهندس شريف البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ختام البرامج التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب، لـ3 برامج تدريبية متخصصة، ضمن خطة الشركة المستمرة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية.

حضر فعاليات الختام الدكتور حسن فرو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الموارد البشرية، ومدير عام التدريب، تأكيداً لاهتمام الشركة بتطوير منظومة التدريب ودعم الكوادر البشرية.

وتضمنت البرامج التدريبية "برنامج التسويق الفعال" الموجه لأخصائيي خدمة العملاء والمشتركين بهدف تعزيز جودة التواصل مع المواطنين، و"برنامج قياس المياه وأنواع العدادات" لرفع الكفاءة الفنية لفنيي العدادات وضمان دقة المحاسبة، بالإضافة إلى "برنامج طرق قياس الخطر" المخصص لأخصائيي السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.

وعُقدت البرامج خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 24 فبراير، بمشاركة (40) متدرباً من مختلف قطاعات الشركة. وشهدت الفعاليات تكريم المتدربين المتميزين ومنحهم شهادات تقدير، تحفيزاً لهم على مواصلة التطوير وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

وأكد رئيس الشركة، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية العمل، مشدداً على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الشركة.