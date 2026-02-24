قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام 3 برامج تدريبية متخصصة بمياه كفر الشيخ لرفع قدرات العاملين.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهد اللواء مهندس شريف البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ختام البرامج التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب، لـ3 برامج تدريبية متخصصة، ضمن خطة الشركة المستمرة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية.

حضر فعاليات الختام الدكتور حسن فرو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الموارد البشرية، ومدير عام التدريب، تأكيداً لاهتمام الشركة بتطوير منظومة التدريب ودعم الكوادر البشرية.

وتضمنت البرامج التدريبية "برنامج التسويق الفعال" الموجه لأخصائيي خدمة العملاء والمشتركين بهدف تعزيز جودة التواصل مع المواطنين، و"برنامج قياس المياه وأنواع العدادات" لرفع الكفاءة الفنية لفنيي العدادات وضمان دقة المحاسبة، بالإضافة إلى "برنامج طرق قياس الخطر" المخصص لأخصائيي السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.

وعُقدت البرامج خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 24 فبراير، بمشاركة (40) متدرباً من مختلف قطاعات الشركة. وشهدت الفعاليات تكريم المتدربين المتميزين ومنحهم شهادات تقدير، تحفيزاً لهم على مواصلة التطوير وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

وأكد رئيس الشركة، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية العمل، مشدداً على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل الشركة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ مياه كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

الناتو

الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد