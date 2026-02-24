قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
فن وثقافة

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال
أحمد ماهر وياسر ورامز جلال
أحمد البهى

رد الفنان القدير أحمد ماهر، علي الشكوى التي تقدم بها كل من الفنان ياسر جلال والفنان رامز جلال ضده، بسبب انتشار فيديو له يتحدث عن استضافه الأخير له في برنامجه منذ عدة سنوات. 

وقال أحمد ماهر في تصريحات خاصة لصدي البلد: ما حدث كان زلة لسان، ولم أقصد الإساءة لوالد رامز وياسر جلال، فقد تعرضت إلى ضغط عصبي أثناء تصوير الفيديو، حيث كنت قد انتهيت من أداء واجب العزاء في أحد الزملاء، وأثناء خروجي تكالب علي عدد من الأشخاص، وكنت في حالة نفسية سيئة وأريد التحرك، ليخرج هذا الشكل بسؤال عند حلقة صورتها منذ عدة سنوات، والفيديو نفسه تم تصويره منذ أكثر من 3 شهور.

وأضاف أحمد ماهر: والد ياسر ورامز جلال صديق عزيز، وأنا اللي مربيهم، وهما سلكوا الطرق القانونية لتقديم الشكوى وهذا حقهم، ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده. 

الفنان القدير أحمد ماهر أحمد ماهر الفنان ياسر جلال رامز جلال

