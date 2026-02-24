ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

رد الفنان القدير أحمد ماهر، علي الشكوى التي تقدم بها كل من الفنان ياسر جلال والفنان رامز جلال ضده، بسبب انتشار فيديو له يتحدث عن استضافه الأخير له في برنامجه منذ عدة سنوات.

وقال أحمد ماهر في تصريحات خاصة لصدي البلد: ما حدث كان زلة لسان، ولم أقصد الإساءة لوالد رامز وياسر جلال، فقد تعرضت إلى ضغط عصبي أثناء تصوير الفيديو، حيث كنت قد انتهيت من أداء واجب العزاء في أحد الزملاء، وأثناء خروجي تكالب علي عدد من الأشخاص، وكنت في حالة نفسية سيئة وأريد التحرك، ليخرج هذا الشكل بسؤال عند حلقة صورتها منذ عدة سنوات، والفيديو نفسه تم تصويره منذ أكثر من 3 شهور.

وأضاف أحمد ماهر: والد ياسر ورامز جلال صديق عزيز، وأنا اللي مربيهم، وهما سلكوا الطرق القانونية لتقديم الشكوى وهذا حقهم، ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.