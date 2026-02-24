سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد

جدد سعر الدولار صعوده مع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-2-2026 علي مستوي البنوك المصرية.

الدولار يصعد

وصعد سعر الدولار في البنوك مقدار 10 قروش في تعاملات مساء اليوم مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تداوله له نحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.82 جنيه للشراء و 47.92 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والإسكان، ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري،القاهرة، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي، نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي".