سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلى الكويتى – بيريوس

الشراء: 47.700 جنيه

البيع: 47.738 جنيه

بنك قناة السويس

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

بنك البركة

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

بنك مصر

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

QNB الأهلي

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

HSBC مصر

الشراء: 47.680 جنيه

البيع: 47.780 جنيه

البنك المركزي المصري

الشراء: 47.672 جنيه

البيع: 47.804 جنيه

كريدي أجريكول مصر

الشراء: 47.670 جنيه

البيع: 47.770 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 47.580 جنيه

البيع: 47.680 جنيه

أسعار الدولار في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس 47.700 جنيه للشراء و47.738 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الكويت الوطني NBK والمصرف العربي الدولي وHSBC مصر مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

وسجل السعر في البنك المركزي المصري 47.672 جنيه للشراء و47.804 جنيه للبيع، بينما بلغ في كريدي أجريكول مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 47.580 جنيه، مقابل 47.680 جنيه للبيع.