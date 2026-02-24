قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026

محمد صبيح

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلى الكويتى – بيريوس
الشراء: 47.700 جنيه
البيع: 47.738 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك البركة
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

QNB الأهلي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

المصرف العربي الدولي
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

HSBC مصر
الشراء: 47.680 جنيه
البيع: 47.780 جنيه

البنك المركزي المصري
الشراء: 47.672 جنيه
البيع: 47.804 جنيه

كريدي أجريكول مصر
الشراء: 47.670 جنيه
البيع: 47.770 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 47.580 جنيه
البيع: 47.680 جنيه

أسعار الدولار في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي – بيريوس 47.700 جنيه للشراء و47.738 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر وQNB الأهلي والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الكويت الوطني NBK والمصرف العربي الدولي وHSBC مصر مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

وسجل السعر في البنك المركزي المصري 47.672 جنيه للشراء و47.804 جنيه للبيع، بينما بلغ في كريدي أجريكول مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع. 

وجاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 47.580 جنيه، مقابل 47.680 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أسعار الدولار في البنوك بنك مصر البنك العقاري المصري العربي البنك التجاري الدولي المصرف العربي الدولي

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

