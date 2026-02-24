أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود تبدو مهمة يومية بسيطة، لكنها قد تتحول إلى سبب مباشر لمشكلات ميكانيكية أو مخاطر سلامة إذا تمت بطريقة خاطئة.

كثير من السائقين يتعاملون مع تعبئة الوقود ‏بعفوية، متناسين أن بعض التفاصيل الصغيرة قد تؤثر على المحرك وكفاءة السيارة على المدى الطويل.

أولى القواعد الأساسية هي اختيار نوع الوقود الصحيح، البنزين العادي والممتاز يختلفان في نسبة الأوكتان، واستخدام وقود غير موصى به من الشركة المصنعة قد يؤدي إلى ضعف الأداء أو زيادة الاستهلاك أو حتى أضرار داخل المحرك، أما السيارات العاملة بالديزل، فيفضل تزويدها بوقود عالي الجودة لتقليل الترسبات وتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات.

من الأخطاء الشائعة أيضا عدم إيقاف المحرك أثناء التعبئة، المحرك الساخن قد يصدر شرارات أو حرارة زائدة، ما يزيد من احتمالات اشتعال أبخرة الوقود، لهذا السبب، يعد إيقاف السيارة بالكامل خطوة ضرورية للسلامة.

خطأ آخر يقع فيه البعض هو تعبئة الخزان أكثر من اللازم، أنظمة الوقود الحديثة مصممة لترك مساحة داخل الخزان تسمح بتمدد الوقود مع تغير درجات الحرارة، تجاوز هذا الحد قد يسبب تسربا أو ضغطا زائد داخل النظام، وهو ما قد يؤدي إلى أعطال أو فقدان وقود بلا داع.

كذلك، يعتقد بعض السائقين أن خلط أنواع الوقود قد يوفر المال أو يحسن الأداء، لكن الواقع عكس ذلك، خلط البنزين العادي بالممتاز قد يغير خصائص الاحتراق ويؤثر سلبا على كفاءة المحرك، خصوصا في السيارات الحديثة الحساسة لنوعية الوقود.

ولا يقل أهمية عن ذلك جودة الوقود نفسه، اللجوء إلى محطات غير موثوقة بسبب السعر قد يعرض السيارة لوقود منخفض الجودة يحتوي على شوائب أو إضافات غير مطابقة للمواصفات، ما ينعكس على أداء المحرك وعمره الافتراضي.