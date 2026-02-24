قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة أوبل كورسا موديل 2003 ‏‏.

تأتي أوبل كورسا موديل 2003 (Corsa C) بمحركات اقتصادية تتراوح سعتها بين 1.0 لتر (3 سلندر) بقوة 60 حصانا، و1.2 لتر، و1.4 لتر (4 سلندر) بقوة 90 حصانا، مع نواقل حركة يدوية من 5 سرعات أو أوتوماتيكية، مما يجعلها مثالية للتنقل اليومي داخل المدن بفضل استهلاك وقود منخفض يصل إلى 5.6 لتر لكل 100 كم في المحركات الصغيرة.

تتميز السيارة أوبل كورسا موديل 2003 ‏بتصميم مدمج وعملي، حيث يبلغ طولها حوالي 3.8 متر وعرضها 1.64 متر، مما يسهل ركنها في المساحات الضيقة، كما توفر مساحة تخزين خلفية تبدأ من 260 لترا وتصل إلى 1060 لترا عند طي المقاعد، وتعتمد في نظام تعليقها على يايات حلزونية أمامية وخلفية لتوفير ثبات وتوازن جيد مقارنة بحجمها.

من الناحية العملية، تشتمل التجهيزات الأساسية على "باور ستيرنج"، تكييف هواء، وسنتر لوك، بينما تبرز عيوبها في ضيق المساحة بالمقاعد الخلفية، وارتفاع تكلفة بعض قطع الغيار الأصلية مقارنة بمنافسيها، بالإضافة إلى احتمالية ظهور مشكلات في وحدة التحكم (ECU) أو نظام التوجيه الكهربائي مع مرور السنين وكثرة الاستخدام.

أما عن سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 ، فياتي بمتوسط 200 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة.

