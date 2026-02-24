خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال

طالبت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بوقف برنامج رامز جلال، مؤكدة أن ما يقدمه البرنامج؛ يمثل محتوى إعلاميًا سلبيًا يرسخ لمظاهر العنف والتنمر، ويتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاقية التي يجب أن تحكم الرسالة الإعلامية، خاصة في شهر رمضان.

وأكدت الأتربي أن خطورة البرنامج لا تقتصر على الإساءة للضيوف أو التطبيع مع مشاهد الإهانة والترويع؛ بل تمتد إلى تأثيره المباشر على الأطفال والنشء، لما يتضمنه من ألفاظ بذيئة وسلوكيات عدوانية يتم تقديمها في إطار ساخر، بما يسهم في تطبيع العنف اللفظي والسلوكي داخل المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامح لم يضع تصنفيا عمريا قبل بداية البرنامج يحذر الأطفال من مشاهدته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الإعلام شريك أساسي في عملية التربية وبناء الوعي، وليس أداة لنشر ثقافة السخرية والتنمر أو تحقيق نسب مشاهدة على حساب سلامة القيم العامة.

وطالبت الجهات المعنية، بتحمل مسؤولياتها في مراقبة المحتوى المعروض، وتطبيق المعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.

وأكدت الدكتورة داليا الأتربي ضرورة دعم البرامج الهادفة التي تحترم عقل المشاهد والأسرة المصرية، وتسهم في تعزيز القيم الإيجابية؛ بدلاً من المحتوى الذي قد يترك آثارًا نفسية وسلوكية خطيرة، خاصة على الأطفال.