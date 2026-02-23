قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
بالصور

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

أسماء عبد الحفيظ

يُعد مرض مقاومة الإنسولين من الحالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي، لأن الجسم لا يستجيب للإنسولين بشكل فعال، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. 

لذلك يتساءل كثيرون: هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الإجابة ليست قاطعة بنعم أو لا، بل تعتمد على الكمية وطريقة التحضير.

هل الكنافة مناسبة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الكنافة من الحلويات الغنية بالسكر والكربوهيدرات، ما قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى الجلوكوز في الدم. بالنسبة لمرضى مقاومة الإنسولين، هذا الارتفاع قد يكون غير مرغوب فيه، لأنه يضغط على قدرة الجسم على تنظيم السكر.

لكن هذا لا يعني ضرورة الامتناع التام عن الكنافة. يمكن تناولها باعتدال وبكميات صغيرة، مع مراعاة بعض النصائح الغذائية التي تساعد على تقليل تأثيرها على مستوى السكر.

لماذا قد تكون الكنافة مشكلة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

تحتوي الكنافة التقليدية على:

  • نسبة عالية من السكر الشربات.
  • كربوهيدرات سريعة الامتصاص.
  • دهون مشبعة عند تحضيرها بالسمن.

هذه المكونات قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر، وهو ما يمثل تحديًا لمرضى مقاومة الإنسولين. لذلك ينصح الخبراء بتقليل الكميات أو اختيار طرق تحضير أكثر صحية.

هل يعني ذلك منع الكنافة تمامًا؟

أوضح صبري أن مرضى مقاومة الإنسولين يمكنهم تناول الكنافة لكن ضمن حدود معتدلة. ينصح بتناول قطعة صغيرة بعد الإفطار، وليس على معدة فارغة، حتى يكون مستوى السكر أكثر استقرارًا.

كما يمكن اختيار أنواع كنافة أقل في السكر، أو تحضيرها في المنزل باستخدام كميات أقل من الشربات والسمن.

نصائح لتناول الكنافة بطريقة آمنة

إذا كنت من مرضى مقاومة الإنسولين وترغب في تناول الكنافة، فإليك بعض النصائح:

  • تناول كمية صغيرة بدلًا من قطعة كبيرة.
  • اختر كنافة محضرة بسكر أقل.
  • تجنب تناولها قبل النوم مباشرة.

يمكنك استبدال الشربات الثقيل بعسل طبيعي بكميات محدودة.

تناولها بعد وجبة تحتوي على بروتين وألياف لتقليل سرعة امتصاص السكر.

بدائل صحية للكنافة

إذا كنت ترغب في تقليل تناول الحلويات، يمكنك تجربة بدائل صحية مثل:

  • الفاكهة الطازجة.
  • الزبادي مع الفاكهة.
  • الحلويات المنزلية قليلة السكر.

هذه الخيارات تمنحك طعمًا حلوًا دون التأثير الكبير على مستوى السكر.

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

