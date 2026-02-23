رصيد خيالي يجعل فتاة بريطانية أغنى من إيلون ماسك| إيه الحكاية؟

في واقعة طريفة وغير مألوفة، تحولت زيارة عادية لشراء كوب قهوة إلى قصة تصدرت عناوين الأخبار في بريطانيا، بعدما ظهر رصيد فلكي على بطاقة هدية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 10 جنيهات إسترلينية.

الحادثة وقعت في مدينة Nottingham، حيث توجهت صوفي داونينغ (29 عامًا) إلى أحد فروع سلسلة مقاهي 200 Degrees خلال استراحة الغداء لاستخدام قسيمة حصلت عليها في عيد الميلاد. وأثناء محاولة دفع ثمن مشروب “ماتشا لاتيه”، فوجئ الموظف بظهور رقم غير مسبوق على شاشة جهاز الدفع.

63 كوادريليون جنيه إسترليني

الرقم الذي ظهر تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (63 وأمامها 15 صفرًا)، وهو مبلغ يتفوق نظريًا على ثروات كبار مليارديرات العالم، بمن فيهم رجل الأعمال الأميركي Elon Musk، بعشرات الآلاف من المرات. كما يفوق هذا الرقم حجم الاقتصاد العالمي بمئات الأضعاف، وفق ما نقلته صحيفة Daily Mirror وموقع LADbible.

الموظف، بحسب رواية صوفي، بدا في حالة ذهول واضحة، مؤكدًا أنه لم يشاهد مثل هذا الرقم من قبل في النظام.

صوفي داونينغ

“الأغنى في العالم”... على الورق فقط

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وصفت صوفي الموقف بأنه “مضحك للغاية”، مضيفة أنها استمتعت للحظات بفكرة كونها أغنى شخص في العالم، لكنها لم تفكر في استغلال الخطأ أو محاولة شراء ما يتجاوز القيمة الحقيقية للبطاقة.

توضيح رسمي من الشركة

من جهتها، أكدت إدارة “200 Degrees” أن ما حدث كان نتيجة خطأ إداري، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص ببطاقة الهدية في خانة الرصيد بدلًا من تسجيل قيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية، ما أدى إلى ظهور الرقم الفلكي.

ورغم استمرار ظهور الرصيد الضخم عند إعادة استخدام البطاقة لاحقًا، شددت الشركة على أن القيمة الحقيقية لم تتغير، لتنتهي القصة كحادثة تقنية طريفة منحت صاحبتها لقبًا استثنائيًا… لكن على شاشة جهاز الدفع فقط.