قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رصيد خيالي يجعل فتاة بريطانية أغنى من إيلون ماسك| إيه الحكاية؟

رصيد خيالي يجعل شابة بريطانية أغنى من أيلون ماسك| إيه الحكاية؟
رصيد خيالي يجعل شابة بريطانية أغنى من أيلون ماسك| إيه الحكاية؟
ولاء خنيزي

في واقعة طريفة وغير مألوفة، تحولت زيارة عادية لشراء كوب قهوة إلى قصة تصدرت عناوين الأخبار في بريطانيا، بعدما ظهر رصيد فلكي على بطاقة هدية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 10 جنيهات إسترلينية.

الحادثة وقعت في مدينة Nottingham، حيث توجهت صوفي داونينغ (29 عامًا) إلى أحد فروع سلسلة مقاهي 200 Degrees خلال استراحة الغداء لاستخدام قسيمة حصلت عليها في عيد الميلاد. وأثناء محاولة دفع ثمن مشروب “ماتشا لاتيه”، فوجئ الموظف بظهور رقم غير مسبوق على شاشة جهاز الدفع.

63 كوادريليون جنيه إسترليني

الرقم الذي ظهر تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (63 وأمامها 15 صفرًا)، وهو مبلغ يتفوق نظريًا على ثروات كبار مليارديرات العالم، بمن فيهم رجل الأعمال الأميركي Elon Musk، بعشرات الآلاف من المرات. كما يفوق هذا الرقم حجم الاقتصاد العالمي بمئات الأضعاف، وفق ما نقلته صحيفة Daily Mirror وموقع LADbible.

الموظف، بحسب رواية صوفي، بدا في حالة ذهول واضحة، مؤكدًا أنه لم يشاهد مثل هذا الرقم من قبل في النظام.

صوفي داونينغ 

“الأغنى في العالم”... على الورق فقط

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وصفت صوفي الموقف بأنه “مضحك للغاية”، مضيفة أنها استمتعت للحظات بفكرة كونها أغنى شخص في العالم، لكنها لم تفكر في استغلال الخطأ أو محاولة شراء ما يتجاوز القيمة الحقيقية للبطاقة.

توضيح رسمي من الشركة

من جهتها، أكدت إدارة “200 Degrees” أن ما حدث كان نتيجة خطأ إداري، إذ تم إدخال رقم الباركود الخاص ببطاقة الهدية في خانة الرصيد بدلًا من تسجيل قيمتها الفعلية البالغة 10 جنيهات إسترلينية، ما أدى إلى ظهور الرقم الفلكي.

ورغم استمرار ظهور الرصيد الضخم عند إعادة استخدام البطاقة لاحقًا، شددت الشركة على أن القيمة الحقيقية لم تتغير، لتنتهي القصة كحادثة تقنية طريفة منحت صاحبتها لقبًا استثنائيًا… لكن على شاشة جهاز الدفع فقط.

أيلون ماسك أغنى امرأة في العالم شابة بريطانية مقاهي 200 Degrees صوفي داونينغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

مجلس النواب

اقتراحات برلمانية لمضاعفة صادرات مصر الدوائية للدول الأفريقية

مجلس النواب

اليوم.. صحة النواب تناقش المشكلات والأزمات التي تواجه هيئة الدواء

موظف

خلال 15 يوما من الطلب.. القانون يلزم بمنح شهادة خبرة للموظف بعد انتهاء خدمته

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد