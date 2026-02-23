قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
توك شو

أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة.. تفاصيل حالة الجو

البهى عمرو

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة تقلبات جوية قوية تضرب البلاد، تتمثل في رياح شمالية باردة تصل سرعتها إلى 55 كيلو متر في الساعة على أغلب الأنحاء، مع نشاط مثير للرمال في جنوب الصعيد والوادي الجديد.

وأوضح أن الأمطار بدأت على الساحل الشمالي الغربي وتمتد إلى الدلتا وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد، متوقعًا أن تكون رعدية وغزيرة على مناطق من شرق الدلتا.

وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا لما دون 8 درجات، مع تذبذبات حرارية تؤثر على المحاصيل، خاصة القمح الذي يمر بمرحلة الطرد، محذرًا من ريّه خلال ذروة الرياح لتفادي الرقاد والخسائر.

وأكد فهيم أن انخفاض الحرارة سيستمر نحو 10 أيام، وهو مفيد نسبيًا لمعظم الزراعات، مع ضرورة ضبط الري وإضافة مركبات داعمة لأشجار الفاكهة التي تمر بمرحلة التزهير المبكر.

المناخ الزراعة وزارة الزراعة تقلبات جوية انخفاض الحرارة الأمطار

