أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة.. تفاصيل حالة الجو

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة تقلبات جوية قوية تضرب البلاد، تتمثل في رياح شمالية باردة تصل سرعتها إلى 55 كيلو متر في الساعة على أغلب الأنحاء، مع نشاط مثير للرمال في جنوب الصعيد والوادي الجديد.

وأوضح أن الأمطار بدأت على الساحل الشمالي الغربي وتمتد إلى الدلتا وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد، متوقعًا أن تكون رعدية وغزيرة على مناطق من شرق الدلتا.

وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا لما دون 8 درجات، مع تذبذبات حرارية تؤثر على المحاصيل، خاصة القمح الذي يمر بمرحلة الطرد، محذرًا من ريّه خلال ذروة الرياح لتفادي الرقاد والخسائر.

وأكد فهيم أن انخفاض الحرارة سيستمر نحو 10 أيام، وهو مفيد نسبيًا لمعظم الزراعات، مع ضرورة ضبط الري وإضافة مركبات داعمة لأشجار الفاكهة التي تمر بمرحلة التزهير المبكر.