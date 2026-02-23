الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة فعاليات الأوكازيون الشتوي 2026 التي تم إطلاقها منذ 9 فبراير الجاري، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضمان التزام المحال التجارية بتقديم تخفيضات حقيقية وعدم التلاعب بالأسعار تحت مظلة التصفية الموسمية.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» اعتبارًا من 9 فبراير ولمدة شهر، على أن تكون مدة اشتراك كل محل أسبوعين.

اشتراطات واضحة للمشاركة

وأكدت الوزارة ضرورة حصول المحال الراغبة في الاشتراك على موافقة مسبقة من مديرية التموين المختصة، مع الالتزام بإعلان السعر الأصلي لكل سلعة والسعر بعد التخفيض بصورة واضحة أمام المستهلكين، بما يعزز الشفافية ويمنع أي ممارسات تضليلية.

كما أوضحت أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة البيع والشراء ودعم التجارة الداخلية، مع توفير سلع متنوعة بتخفيضات فعلية، تشمل الملابس، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، وغيرها من الأنشطة.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

وفي إطار حماية المستهلك، خصصت الوزارة الخط الساخن «19588» لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي عروض وهمية أو مخالفات تتعلق بالتخفيضات المعلنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات تفتيش مكثفة

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة التزام المحال بالأسعار المعلنة وجودة السلع المعروضة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط التجاري وضمان حقوق المستهلكين خلال فترة الأوكازيون.

نصائح للمستهلكين خلال الأوكازيون الشتوي 2026

ولتفادي أي مشاكل أو خسائر، قدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات للمواطنين عند الشراء خلال الأوكازيون: