قرار نهائي في الزمالك برحيل نجم الفريق بـ شرط مثير

شارك شيكو بانزا في تدريبات نادي الزمالك الأخيرة ضمن الاستعداد لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر معتمد جمال إبعاد شيكو بانزا عن حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم إلتزامه بالتعليمات الفنية وزيادة أزماته داخل الفريق.

واتخذ نادي الزمالك قرار برحيل شيكو بانزا نهاية الموسم الحالي حال وصول أي عرض خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق تلقى نادي الزمالك عرضا من أحد فرق الدوري الإماراتي لضم شيكو بانزا جناح الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفشلت الصفقة بسبب عدم توفير المطالب المالية لـ الزمالك حيث كان هناك رغبة في بيع اللاعب بـ مليون ونصف دولار لكن العرض الإماراتي كان أقل بكثير.

وتلقى نادي الزمالك عرض من أحد فرق الدوري الليبي ولكن لم يكتب لها النجاح خلال الفترة الماضية.