الزمالك يرفض عرض إماراتي لضم شيكوبانزا وينتظر الدوري الليبي

تلقى نادي الزمالك عرضا من أحد فرق الدوري الإماراتي لضم شيكو بانزا جناح الفريق الأول خلال الفترة الجارية.

وفشلت الصفقة بسبب عدم توفير المطالب المالية لـ الزمالك حيث كان هناك رغبة في بيع اللاعب بـ مليون ونصف دولار لكن العرض الإماراتي كان أقل بكثير.

وتلقى نادي الزمالك عرض من أحد فرق الدوري الليبي وتجرى المناقشات حاليا حول إمكانية رحيل اللاعب وتحقيق مكسب مالي ضخم من الصفقة.

يواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.