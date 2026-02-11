تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب «النور»، حيث يحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 11 فبراير 2026.

وسيكون اللقاء متاحًا للمشاهدة عبر شاشة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي

ويدخل ليفربول اللقاء بطموح مواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من المربع الذهبي وتعزيز حظوظه في سباق القمة.

في المقابل، يتطلع سندرلاند إلى استثمار اللعب على أرضه ووسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه.