السفير التركي في العراق يوضح حقيقة المقصود بتصريحات وزير الخارجية هاكان

كشف السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان ، عن المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، وأنها لا تقصد المساس بالعراق أبدًا، وإنما هي موجهة لعناصر حزب العمال الكردستاني ولا علاقة لها بالشأن العراقي الداخلي.

وأكد السفير التركي، أن حكومته حريصة على متانة العلاقات مع العراق، مؤكدا أن سياسة تركيا تجاه العراق ثابتة وتحترم سيادته ولا تتدخل في شئونه الداخلية.



وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استضافة السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية".

وتابعت، ان "ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص ويتم التعامل معه وفق الأوليات والآليات الوطنية ونرفض تدخل أي طرف خارجي لفرض حلول أو لاستخدام الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً".