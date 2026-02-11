الدعم السريع تقـ.تل الأطفال في مدرسة بقرية سودانية

أفاد مصدر طبي بأن غارة جوية بطائرة مسيرة، قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 12 آخرين يوم الأربعاء في مدينة الرهد الجنوبية.

طلب مصدر في مستشفى الرهد، بولاية شمال كردفان، عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته، إذ يتعرض العاملون في القطاع الصحي للاستهداف بشكل متكرر من المتمردين في الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني السوداني.

وقال أحمد موسى، أحد شهود العيان على الهجوم :"رأيت عشرات الطلاب مصابين"، مضيفاً أن الطائرة المسيرة استهدفت مدرسة قرآنية تقليدية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش.