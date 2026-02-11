بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة

حاز الدكتور عبدالعزيز قنصوة على ثقة القيادة السياسية، وتولى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتمتع كقيادة جامعية بسيرة ذاتية حافلة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعلمية والإدارية المتنوعة، بما يمكنه من دعم مسيرة التنمية والتقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتمتع الدكتور عبدالعزيز قنصوة بخبرات إدارية وقيادية متنوعة، إذ شغل منصب رئيس جامعة الإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب.

وخلال اضطلاع الدكتور عبدالعزيز قنصوة بالمسؤوليات التنفيذية أثناء توليه منصب محافظ الإسكندرية، أسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المحلية، من خلال رقمنتها وإتاحتها عبر المنصات الإلكترونية، ووضع الأطر المنظمة لتطويرها والتوسع في تقديم التراخيص والخدمات المختلفة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، كما أسهم سيادته في تنفيذ مشروعات تأهيل الطرق الداخلية وتحسين البنية التحتية، ومنظومات الرفع لمياه الصرف، ودعم مشروعات حماية الشواطئ والتكيف المناخي وإدارة مياه الأمطار ونظم الإنذار المبكر للفيضانات، ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتعزيز الإدارة الميدانية والتواصل المجتمعي.

وتبرز خبرات الدكتور عبدالعزيز قنصوة بوضوح في تجربته الرائدة في تدويل جامعة الإسكندرية، حيث تم إنشاء وتوسيع فروع دولية للجامعة في أبوظبي، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، واليونان، وإعادة هيكلة فرعي تشاد وجنوب السودان لرفع كفاءتهما الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إبرام أكثر من 100 اتفاقية لتقديم برامج ودرجات علمية مزدوجة ومشتركة مع جامعات دولية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وعدد من دول أوروبا، لتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة تدعم التعليم العابر للحدود، وللارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي.

وأسهم الدكتور عبدالعزيز قنصوة في إنشاء وإطلاق المنتزه التكنولوجي (Technology Park) بجامعة الإسكندرية، ليكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع الصناعة، ودعم التحول الأخضر خاصة في الصناعة المستدامة، وتطبيقات الاقتصاد الأزرق المرتبطة بالموارد البحرية والساحلية، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وتصنيعها محليًا لتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أسهم في إنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية التي تعد إحدى جامعات الجيل الرابع الذكية، وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية معلوماتية متقدمة، وتجهيز المعامل وفقًا لأحدث النظم التعليمية، وتقديم برامج بينية حديثة وتخصصات مستقبلية، لتقديم تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

وفي إطار ترسيخ نموذج الجامعة الدولية داخل الوطن، قاد سيادته خطة لإنشاء خمسة فروع دولية داخل محافظة الإسكندرية بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة، بحيث تعمل هذه الفروع وفق معايير أكاديمية دولية، وتقدم برامج مشتركة ودرجات مزدوجة، وتُعد مراكز للبحث التطبيقي والابتكار، بما يسهم في جذب الطلاب الوافدين، ونقل النماذج التعليمية العالمية إلى الداخل، ودعم الصناعات الإقليمية بالكوادر المتخصصة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

ونشر الدكتور عبدالعزيز قنصوة العديد من الأبحاث العلمية في مجلات دولية محكمة، ومحكم علمي للعديد من المجلات الدولية، وشارك في تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، كما أسهم في الإشراف على رسائل علمية متخصصة في مجالات هندسة المياه، وتحلية المياه، وتكنولوجيا الأغشية، وتطبيقات تقنيات النانو في المجال البيئي، والمشاركة في اللجان العلمية لدعم تطوير المنظومة التعليمية، والمشاركة في تصميم وتنفيذ محطتي تحلية المياه.

كما ركز نشاطه البحثي على تطبيقات تكنولوجيا النانو، وربطها بالاحتياجات الفعلية لمشروعات التحلية القومية والكبرى، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والاقتصاد القومي.

وحصل الدكتور عبدالعزيز قنصوة على العديد من الجوائز، ومنها جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي، وجائزة نقابة المهندسين للتميز في العمل الهندسي، وجائزة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتعاون في مجال تحلية المياه.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة هو أستاذ هندسة البيئة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إذ حصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1996، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2001.