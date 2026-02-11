قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لحصول مديرية الشؤون الصحية بالشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مستوى الأداء وتنفيذ الخدمات الصحية للمواطنين ضمن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" وكذلك تكريم فريق عمل المديرية من قِبل وزارة الصحة والسكان.

وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة لتكريم العاملين المتميزين بالقطاع الصحي  بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهني بالقاهرة، تقديراً للجهود المتميزة المبذولة في تنفيذ المبادرة، وتحقيق المستهدفات وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والجودة.

أكد محافظ الشرقية أن القطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات عمل الجهاز التنفيذي، لما يمثله من دور محوري في الحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية يمثلون الدعامة الأساسية لتطوير الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حصول مديرية الشؤون الصحية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مستوى الأداء وتنفيذ الخدمات بمبادرة ١٠٠ يوم صحة يعكس الإلتزام الكامل بخطط العمل والمعايير المعتمدة، مؤكداً أن فرق العمل حرصت على تقديم الخدمات الصحية بدقة وكفاءة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، مع ضمان الجودة والوصول الفعلي للمواطنين المستهدفين بالمبادرة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الإدارات الفنية المختلفة، إلى جانب الدعم المتواصل للفرق الطبية والإشرافية.

 واضاف وكيل الوزارة ، أنه خلال الإحتفالية تم تسليم درع تذكاري وشهادة تقدير لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، من قبل الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، تسلمتها الدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية،وبحضور عدد من قيادات ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الصحة مديرية الشؤون الصحية

