إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
رياضة

5 لاعبين جدد في حسابات حسام حسن قبل كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضم 5 لاعبين جدد للفراعنة خلال المعسكر القادم في مارس استعدادا لكأس العالم.

وقرر حسام حسن ضم كلا من تيبو جبريال لاعب وسط ماينز الألماني صاحب الأصول المصرية ومروان عثمان مهاجم الأهلي، ومحمد عبد الله جناح سيراميكا كليوباترا، وعمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز.

وبات الخماسي قريبًا من دخول حسابات منتخب مصر،  ويُحسم القرار النهائي بشأن ضمهم بعد الانتهاء من التقييم الفني خلال الفترة المقبلة من جانب العميد وجهازه المعاون.

استعدادات حسام حسن لكأس العالم

وفي وقت سابق تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن الاستعداد للفترة المقبلة قبل كأس العالم 2026، وعن دور توأمه حسام حسن في تطوير المنتخب .

وقال ابراهيم حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب أون: ما شاء الله بصراحة حسام حسن حاجة تانية،  أنا نفسي ببقى مبهور بشخصيته وطريقة تفكيره، وما بينامش.

وتابع: كل شوية بيبقى فيه حاجة في دماغه عايز يطبقها، حاجة جديدة بيبقى متحمس ليها، وأنا بقعد بتفرج بصراحة.. ببقى منبهر جداً بيه والله، عشان حسام ان احنا توأم بس هو حاجة تانية حسام في حتة تانية خالص.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم مصر في كأس العالم إبراهيم حسن

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

رئيس إيران

بزشيكان : إيران متمسكة بحقوقها النووية ولن نرضخ للضغوط أو الإملاءات

فانس

نائب الرئيس الأمريكي: سقوط النظام في طهران يخص الشعب الإيراني

الاحتلال يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الأفعال الإسرائيلية بالضفة الغربية

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

