5 لاعبين جدد في حسابات حسام حسن قبل كأس العالم

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضم 5 لاعبين جدد للفراعنة خلال المعسكر القادم في مارس استعدادا لكأس العالم.

وقرر حسام حسن ضم كلا من تيبو جبريال لاعب وسط ماينز الألماني صاحب الأصول المصرية ومروان عثمان مهاجم الأهلي، ومحمد عبد الله جناح سيراميكا كليوباترا، وعمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز.

وبات الخماسي قريبًا من دخول حسابات منتخب مصر، ويُحسم القرار النهائي بشأن ضمهم بعد الانتهاء من التقييم الفني خلال الفترة المقبلة من جانب العميد وجهازه المعاون.

استعدادات حسام حسن لكأس العالم

وفي وقت سابق تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن الاستعداد للفترة المقبلة قبل كأس العالم 2026، وعن دور توأمه حسام حسن في تطوير المنتخب .

وقال ابراهيم حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب أون: ما شاء الله بصراحة حسام حسن حاجة تانية، أنا نفسي ببقى مبهور بشخصيته وطريقة تفكيره، وما بينامش.

وتابع: كل شوية بيبقى فيه حاجة في دماغه عايز يطبقها، حاجة جديدة بيبقى متحمس ليها، وأنا بقعد بتفرج بصراحة.. ببقى منبهر جداً بيه والله، عشان حسام ان احنا توأم بس هو حاجة تانية حسام في حتة تانية خالص.