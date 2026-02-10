فى ذكرى ملحمة القاهرة.. منتخب مصر يتوج بطلاً لأفريقيا للمرة الخامسة على حساب كوت ديفوار 2006

فى مثل هذا اليوم، 10 فبراير 2006، كتب منتخب مصر صفحة خالدة فى تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما توج بطلا لكأس الأمم الأفريقية عقب فوزه على كوت ديفوار بركلات الترجيح، فى البطولة التى استضافتها مصر وسط حضور جماهيرى تاريخى اقترب من 80 ألف مشجع، احتشدوا فى مدرجات استاد القاهرة لدعم الفراعنة حتى اللحظة الأخيرة.

جاء التتويج بعد نهائي مثير انتهى بالتعادل السلبى فى الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب الوطني، بفضل تألق الحارس عصام الحضري الذى تصدى لركلتي جزاء، ليمنح مصر لقبها الخامس فى البطولة القارية بعد غياب دام 20 عاماً.

بداية قوية ومشوار ثابت

استهل المنتخب المصري مشواره فى البطولة يوم 20 يناير 2006 بفوز كاسح على منتخب ليبيا بثلاثية نظيفة، حيث افتتح ميدو التسجيل مبكراً من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعزز محمد أبو تريكة التقدم بعد خمس دقائق فقط، ثم اختتم أحمد حسن الثلاثية قبل نهاية اللقاء.

وفى الجولة الثانية، اصطدم الفراعنة بالعقدة المغربية، واكتفوا بتعادل سلبى أبقى الحسابات مفتوحة فى المجموعة، قبل أن يحسم المنتخب تأهله بقوة فى الجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام كوت ديفوار، فى مباراة شهدت تألق عماد متعب وأبو تريكة، ليصعد المنتخب المصري متصدراً مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما ودع منتخبا المغرب وليبيا المنافسات.

ثأر تاريخى وتأهل درامى

فى ربع النهائى، ثأر المنتخب المصرى من الكونغو الديمقراطية بعد 32 عاما، وحقق فوزاً كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، سجل أحمد حسن هدفين، وأضاف حسام حسن هدفا تاريخيا جعله أكبر لاعب يسجل فى تاريخ البطولة، بينما أحرز عماد متعب هدفا آخر، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال فى نصف النهائى.

وشهدت مواجهة نصف النهائي واحدة من أكثر اللحظات درامية فى تاريخ الكرة المصرية، حيث نجح عمرو زكى فى خطف بطاقة التأهل بعد مشاركته بدقيقة واحدة فقط، عقب واقعة الخلاف الشهيرة بين ميدو والجهاز الفنى، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ويحسمه المنتخب المصري لصالحه.

نهائى المعاناة ولقب التاريخ

عاد المنتخب المصرى ليواجه كوت ديفوار مجدداً فى النهائى يوم 10 فبراير 2006، فى مباراة حبست الأنفاس حتى صافرة النهاية، وأضاع خلالها أحمد حسن ركلة جزاء فى الوقت الأصلى، قبل أن يحسم الحضرى المواجهة فى ركلات الترجيح، ويقود الفراعنة للتتويج الخامس وسط فرحة جماهيرية عارمة.

هيمنة أفريقية مستمرة

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، متفوقا على الكاميرون صاحبة الخمسة ألقاب، ثم غانا بأربعة ألقاب ونيجيريا بثلاثة.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بالبطولة القارية عام 2010 فى أنجولا، ليحقق الفراعنة إنجاز التتويج ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، فى واحدة من أعظم الفترات الذهبية بتاريخ الكرة المصرية.