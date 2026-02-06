قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 نجوم.. العميد يستعين بالمحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر المنتحب في مارس

أبوريدة والتوأم
أبوريدة والتوأم
يسري غازي

وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن 5 لاعبين ضمن أجندة إختياراته لمعسكر شهر مارس القادم.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لخوض مباريات ودية أمام نظيره منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل والنمسا إستعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويسعي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لمنح الفرصة لبعض اللاعبين في معسكر مارس القادم لتدعيم صفوف الفراعنة الكبار قبل مونديال 2026.

وجاءت قائمة خماسي اللاعبين المقرر أن يستعين بخدماتهم حسام حسن على النحو التالي: ناصر ماهر نجم فريق بيراميدز ومحمد عبد الله لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومروان عثمان مهاجم النادي الأهلي وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة الإسباني للرديف وتيبو جبريال لاعب ماينز الألماني.
 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

منتخب مصر حسام حسن معسكر مارس منتخب اسبانيا ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

اداء صلاة الجمعة

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

الطبيب المعتدي عليه

الطبيب المعتدى عليه في المنوفية: اتبهدلت و اتكسرت مناخيري وداخل عمليات بكرة

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد