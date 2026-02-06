5 نجوم.. العميد يستعين بالمحترفين ومزدوجي الجنسية بمعسكر المنتحب في مارس

وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن 5 لاعبين ضمن أجندة إختياراته لمعسكر شهر مارس القادم.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لخوض مباريات ودية أمام نظيره منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل والنمسا إستعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويسعي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لمنح الفرصة لبعض اللاعبين في معسكر مارس القادم لتدعيم صفوف الفراعنة الكبار قبل مونديال 2026.



وجاءت قائمة خماسي اللاعبين المقرر أن يستعين بخدماتهم حسام حسن على النحو التالي: ناصر ماهر نجم فريق بيراميدز ومحمد عبد الله لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ومروان عثمان مهاجم النادي الأهلي وحمزة عبد الكريم مهاجم فريق برشلونة الإسباني للرديف وتيبو جبريال لاعب ماينز الألماني.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.