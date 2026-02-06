تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أفادت تقارير إعلامية بتقدم وليد الركراكي باستقالته من تدريب منتخب المغرب، قبل أقل من 6 أشهر على انطلاق بطولة كأس العالم.

وبحسب ما جاء بموقع «Foot Mercato» الفرنسي، فإن وليد الركراكي لا يميل إلى الاستمرار في مهمته على رأس الجهاز الفني لمنتخب المغرب خلال المرحلة المقبلة، حيث فضّل إنهاء تجربته في الوقت الراهن، دون الكشف رسميًا عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار حتى الآن.

وأوضح التقرير أن استقالة الركراكي لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، كونها لا تزال رهينة بموقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.