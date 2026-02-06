مصر تقود تحالف عربي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان وقف إطلاق النار في غزة

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والوزير أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، و الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، و سلطان المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة قطر، جلسة حوارية موسعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، في عاصمة جمهورية سلوفينيا ليوبليانا.

وبحث الوزراء خلال المباحثات، سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي مقدمها الأوضاع في قطاع غزة وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والجهود المبذولة لإنجاح خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين.

وبحث الوزراء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفاقم الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة.

وثمن الوزراء مواقف سلوفينيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعترافها بالدولة الفلسطينية على اساس حل الدولتين.

وتم خلال المباحثات بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد من خلال التفاوض والحوار، بالإضافة إلى مناقشة المساعي المبذولة لحل الازمة الروسية - الأوكرانية.