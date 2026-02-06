قوافل دمياط الثقافية تشارك ضمن مبادرة"انا متعلم مدى الحياة"



شارك فرع ثقافة دمياط بانشطة القافلة الثقافية بقرية الحسينية مركز كفر سعد لمدة اسبوع، ضمن التعاون بين ديوان عام المحافظة ومديرية الثقافة بفاعليات مبادرة "انا متعلم مدى الحياة"، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، و المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وجاءت الفاعليات بإشراف نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط .

اقيمت فعاليات القافلة بمدرسة ابو طالب للتعليم الاساسى، من خلال تنفيذ عدد من الورش منها: رسم على الوجه وورشة تعليم خط النسخ، الى جانب لقاءات تثقيفبة توعوية من خلال: لقاء عن الصحة العامة بعنوان "الصحة البدنية واللياقة العقلية " ، الى جانب انعقاد لقاء آخر عن اهمية الطاقة النظيفة ، كما اقيمت عدد من الامسيات الشعرية ، وقدمت فرقة مواهب كفر سعد، عروض غنائية متنوعة الى جانب مشاركات لمواهب ابناء القرية فى الشعر والالقاء والغناء، بالاضافة لمسابقات فى المعلومات العامة .

وضمن التعاون مع صندوق "مكافحة الادمان"، تم تنفيذ مشاركات متنوعة من خلال عدد من الالعاب التوعوية لمناهضة اشكال وطرق الادمان منها "لعبة السلم والدخان"، الى جانب توزيع كتب وهدايا على المشاركين .

وبختام القافلة تم تكريم الفائزين بالمسابقات والموهوبين من ابناء القرية بتوزيع جوائز عينية "تابلوهات مستوحاة من اجواء شهر رمضان" .

كنا سيتم تنفيذ قافلة ثانية بمدرسة حى العروبة بقرية تفتيش ثان، بالفترة من ٨ الى ١٢ من الشهر الجارى .

