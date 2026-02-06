قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جدل في نيجيريا حول مستقبل إريك شيلّي مع النسور الخضراء

مدرب نيجيريا
مدرب نيجيريا
حمزة شعيب

أثار مستقبل المدرب إريك شيلّي مع منتخب نيجيريا، حالة من الجدل داخل الأوساط الكروية النيجيرية؛ في ظل مطالب بعض الأطراف بعدم تجديد عقده مع المنتخب الوطني.

وتستند هذه المطالب، إلى أن “شيلّي” كان يمتلك تشكيل أقوى من سابقيه، إلا أنه أنهى مشوار نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في مركز أدنى، مقارنة بما حققه المدرب البرتغالي جوزيه بيزيرو، الذي عمل مع منتخب أقل حظًا من حيث الإمكانيات.

وقاد إريك شيلّي منتخب نيجيريا إلى المركز الثالث في أمم أفريقيا 2025، بينما نجح جوزيه بيزيرو في الوصول بالمنتخب إلى المباراة النهائية، وإنهاء نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 في مركز الوصيف.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، موقفه النهائي من تجديد عقد شيلّي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول تقييم تجربته مع المنتخب.

نيجيريا مدرب منتخب نيجيريا بيسيرو

