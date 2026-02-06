قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
ماذا قال زاهي حواس عن إنتاج الفيلم الثالث له عالميا؟.. الرجل ذو القبعة

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد شحتة

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) بالفسطاط، العرض الخاص والأول للفيلم الوثائقي العالمي "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat).

يوثق فيلم "الرجل ذو القبعة"، الذي أخرجه المخرج العالمي جيفري روث، مسيرة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، مسلطاً الضوء على رحلته الطويلة والمثيرة بين رمال مصر وخفاياها.

ويأخذ الفيلم المشاهد في جولة بصرية استثنائية لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، من خلال عيون "عالم الآثار الأشهر في العالم" الذي ارتبطت صورته بقبعته الشهيرة في كل اكتشاف أثري دولي.

الفيلم الثالث عن زاهي حواس

وأكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أن فيلم الرجل ذو القبعة يتحدث عن الآثار،وعن حياته الشخصية، وعظمة الحضارة المصرية، موضحًا أن أهم رسالة بالفيلم  موجهة للشباب وهي" الإنسان عندما يعشق بلده وحضارته يستطيع عمل الكثير".

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن فيلم الرجل ذو القبعة، يعتبر الفيلم الثالث الذي يتحدث عنه، لكن هذا الفيلم يتحدث عن اكتشافات آثرية تمت لمدة عامين.
 

وتابع أن الفيلم يستعرض الحضارة المصرية، وتم عرضه في دول خارجية، وأن قصة الفيلم بالكامل تكون عن عظمة مصر وتاريخ مصر، وهذا يكون له تأثير إيجابي على السياحة.

وأوضح أن ما يعرض بالفيلم يؤكد أن مصر بأمان، وأن السياحة المصرية مميزة، وأنه سعيد بالحضور الكبير من نجوم وشخصيات هامة.

تفاصيل فيلم الرجل ذو القبعة

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن تفاصيل الفيلم العالمي الذي تم إنتاجه ويتحدث عن حياته ومسيرته في علوم الآثار.

وقال زاهي حواس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، إن هذا الفيلم الثالث اللي اتعمل عن حياتي، واستغرق تصويره ثلاث سنوات، ومن المقرر عرضه غدا في متحف الحضارة المصرية.

وأشار إلى أن مدة الفيلم ساعة وعشرين دقيقة وبيتكلم عن حياتي واكتشفاتي كلها، وأهم كشف في المدينة الذهبية حصل عن الملك توت عنخ آمون.

وتابع: أعتز بهذا الفيلم لأنه يعرض للعالم كله من خلالي وحبي لبلدي التي رفعتني وجعلتني شخص مشهور في علم الآثار.

وكشف زاهي حواس عن حلم حياته الذي يتمنى أن يحدث له قبل أن يموت: بتمنى الكشف عن أمنحتب والكشف عن مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك.
 

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

