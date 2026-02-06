القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص ببيع مواد بترولية معبأة داخل زجاجات بلاستيكية، في منطقة فيصل بالجيزة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع متجول - "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية")، وبحوزته نحو 300 لتر “سولار وبنزين”.

وبمواجهته؛ اعترف بتحصله على المواد البترولية؛ من خلال شرائها من إحدى محطات الوقود.

وباستهداف المحطة المشار إليها؛ تبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، من خلال بيعه المواد البترولية بالسوق السوداء.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.